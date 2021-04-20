До сентября вакцину от коронавируса получат 300 тысяч североказахстанцев

Свыше 2,5 тысяч казахстанцев за сутки получили положительный результат теста на коронавирус. Больше всего заболевших по-прежнему в столице и Алматы, а также в Западно-Казахстанской, Карагандинской и Алматинской областях.

27 случаев коронавирусной инфекции за сутки. Несмотря на то, что число заболевших растёт не так быстро, как неделю назад, эпидобстановку в регионе санврачи называют напряжённой. Среди заразившихся всё ещё высок процент тех, у кого проявляются симптомы. Таких за сутки было 16. Если брать в разрезе области, больше всего случаев COVID-19 в Петропавловске, где коронавирус подтвердился у 13 человек. Ещё у пятерых — в Кызылжарском районе, троих — в Тайыншинском. За сутки ПЦР-исследование прошли около 370 человек.

Арман Кушбасов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— В целом темп распространения КВИ у нас снизился. Если за прошлую неделю у нас рост заболеваемости составлял порядка 40%, за эту неделю у нас заболеваемость выросла на 3,7% (с 242 до 251 случая). Среди заболевших 59% у нас имеют симптомы заболевания, что свидетельствует о высоком риске распространения инфекции.

Что касается школьников, с начала учебного года коронавирус обнаружили у 740 учеников. 456 из них обучались в штатном режиме. В завершающей четверти больше учащихся снова сели за парты. За это время выявили 72 заболевших школьника, 64 из которых учились в традиционном формате. Когда обнаруживали заразившегося, на дистанционку переводили весь класс. Таких в этой четверти было 46. Помимо этого на онлайн-обучение ушла одна школа в Петропавловске. Рассказали в департаменте и о ходе вакцинации. Она в регионе началась 1 февраля.

Арман Кушбасов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— У нас привито 1-ым компонентом 21 990 человек или 99% от поступившей вакцины. Прививаются медработники, полицейские, лица с хроническими заболеваниями, а также добровольцы. Уже привито 7 792 человека. Это лица, которые сами пришли на прививку.



Получается, каждый третий. А оба компонента вакцины получили 3672 североказахстанца. Ближайшую партию «Спутника V» поставят до конца текущей недели. Привезут около 4 тысяч доз. Всего же до конца апреля в регион должны доставить 17 тысяч. Напомню, подлежащее вакцинации население Казахстана, это 10 млн человек, прививку получат до сентября. В нашей области вакцинации подлежат 300 тысяч североказахстанцев.

Айгерим Мукашева