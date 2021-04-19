В Петропавловске прошёл первый общегородской субботник

Горожане вышли на общегородской субботник! В прошлые выходные привести в порядок родные улицы пожелали более 6 тысяч человек. Они мыли остановочные павильоны, спиливали аварийные деревья и убирали скопившийся за зиму мусор. Как оказалось, собралось его немало. С территории областного центра на полигоны вывезли более 2 тысяч тонн твёрдых бытовых отходов.

Кто-то в свой выходной вооружился граблями и лопатами, а кому-то достались мётла и большие пакеты. Фронт работы у горожан немалый, нужно охватить как можно больше территории. Практически все улицы, дороги захламлены мусором, большую часть которого составляют пластиковые бутылки, алюминиевые банки и прочие фантики. Убирать их вышли порядка 400 коллективов из разных городских организаций. Не остались в стороне и сотрудники отдела занятости и социальных программ.

Анара Садикова, главный специалист отдела занятости и социальных программ г. Петропавловска:

— Сегодня наш первый субботник, но эта акция будет продолжаться. Мы будем постоянно принимать участие. Я считаю, что если каждый будет бережно относиться к городу, то он будет чище. И, конечно же, меньше субботников будет, если каждый начнет убираться рядом со своим домом.

Такого принципа придерживаются жители одного из дворов по улице Муканова. Для них это уже четвертый с начала года субботник. До этого чистили снег. Председатель КСК Лариса Винокурова действует по чётко распределенному плану. Её дисциплинированность и ответственность жильцов дают желаемый результат.

Лариса Винокурова, председатель КСК «Муканова,91»:

— Сегодня у нас по плану раскидать снег. Это уже сделали. Почистить Парковую. Ну и, пока высохло немного, убрать детскую площадку. В основном детки выходят, активничают.



На первый в этом году субботник вышли более 6 тысяч петропавловцев. Это госслужащие, сотрудники предприятий и различных организаций. Тем временем, местные власти города призывают жителей не оставаться равнодушными и принимать участие в наведении порядка территорий.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г. Петропавловска:

— Мы призываем всех каждую субботу выходить и принимать участие в санитарной очистке нашего города. Также нужно отметить, что в субботу полигон, который находится в Шаховском, принимает весь мусор на бесплатной основе.



Всего с территории города вывезли более 2 тысяч тонн мусора. Напомним, что общегородские субботники будут проходить каждые выходные на протяжении трёх месяцев.

Жанель Бисенбаева