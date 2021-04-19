ФК «Qyzyljar» потерпел поражение от «Астаны»

Спорт

21:12 19 Апреля 2021

Футболисты «Qyzyljara» потерпели поражение в столице. В 6 туре североказахстанцы уступили команде «Астана».

Хозяева поля открыли счёт уже в начале матча. На 4 минуте пушечный дальный удар из-за пределов штрафной нанес защитник Абзал Бейсебеков. 1-0. Под занавес тайма «орлы» сократили отставание. Мяч в ворота соперников забил защитник Алибек Касым. Игра была равной. Однако, во втором тайме астанинцы подтвердили статус фаворитов. На 65-й минуте форвард Марин ТомАсов показал блестящий дриблинг и с левой ноги отправил снаряд в дальний угол. Мирослав Лобанцев был бессилен. Минутами позже столичный клуб забил 3-й гол. Отличился полузащитник Максим Эбонг. Итог встречи 3-1. На данный момент «Qyzyljar» занимает 7 место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В следующем туре подопечным Андрея Карповича предстоит сразиться с «Жетысу». Поединок состоится 24 апреля на стадионе «Карасай»

Абай Альжанов

 

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