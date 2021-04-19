В СКО прошел Кубок области по хоккею с шайбой

Спорт

21:15 19 Апреля 2021

В СКО прошел Кубок области по хоккею с шайбой, посвященный 30-летию Независимости РК. Турнир проходил с марта по апрель текущего года. В соревнованиях приняли участие восемь команд северного региона.

 

—  Я думаю, что сегодня покажут очень хорошую зрелищную игру. И победит сильнейший.

— Игра достойная. Соперники друг другу не уступают. Играют хорошо. Молодцы!

Игра в самом разгаре. За кубок СКО боролись 8 команд. В финал пробились хоккейные дружины Петропавловска, районов Магжана Жумабаева, Аккайынского и Кызылжарского. Сейчас за главный приз борются последние. К сожалению, аккайынцы проиграли. Но парни не расстраиваются. Говорят, победы еще будут.

Дидар Бекешев — хоккеист команды Аккайынского района:

— Игры прошли хорошо. Сначала мы вышли из группы, там выиграли только одну группу. Потом у нас был плей-офф, две игры проиграли, третью выиграли. Обидно, не вышли в призовые. (Результатом довольны?) В целом, нет. Но, будем тренироваться на следующий год.

После окончания турнира торжествення церемония награждения. Поздравил участников соревнований с 30-летием Независимости РК и пожелал им дальнейших успехов от имени главы региона его заместитель Гани Ныгыметов.

Гани Ныгыметов — заместитель акима СКО:

— Сегодня большой спортивный праздник. За время этого соревнования, которое проходило в нашей области среди любителе5й спортсменов показали себя с наилучшей стороны и продемонстрировали свою спортивную форму, стойкость и состязательность.

Третье место заняла команда из Петропавловска, второе — район Магжана Жумабаева. А вот обладателями Кубка области стали кызылжарцы. Победителей и призеров наградили кубком, медалями и денежными сертификатами.

Алишер Ашимов

 

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