В Казахстане 1773 человека за сутки выздоровели от КВИ

1773 казахстанца выздоровели от коронавирусной инфекции за последние сутки. Но, число новых случаев заражения больше.

За день свыше 2700 человек получили положительный результат теста на COVID-19. Только в Алматы он подтвердился больше чем у 660 человек. Ещё около 430 заболевших в столице. За двести число заразившихся перевалило в Актюбинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской и Алматинской областях. А меньше всего случаев коронавируса в Костанайском, Кызылординском и Северо-Казахстанском регионах. У нас за сутки 35 заболевших. Среди новых случаев лидируют Петропавловск, Есильский, Жамбылский и Кызылжарский районы. За день в лабораториях области провели свыше 650 ПЦР-исследований. СК по темпам распространения инфекции находится сейчас в «жёлтой» зоне.

Айгерим Мукашева