В Казахстане 1773 человека за сутки выздоровели от КВИ

COVID-19: Казахстан

21:32 19 Апреля 2021

1773 казахстанца выздоровели от коронавирусной инфекции за последние сутки. Но, число новых случаев заражения больше.

За день свыше 2700 человек получили положительный результат теста на COVID-19. Только в Алматы он подтвердился больше чем у 660 человек. Ещё около 430 заболевших в столице. За двести число заразившихся перевалило в Актюбинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской и Алматинской областях. А меньше всего случаев коронавируса в Костанайском, Кызылординском и Северо-Казахстанском регионах. У нас за сутки 35 заболевших. Среди новых случаев лидируют Петропавловск, Есильский, Жамбылский и Кызылжарский районы. За день в лабораториях области провели свыше 650 ПЦР-исследований. СК по темпам распространения инфекции находится сейчас в «жёлтой» зоне.

Айгерим Мукашева

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