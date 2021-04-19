Пожар в ресторане «Тбилиси»

16 апреля в областном центре произошел пожар по улице Шажимбаева, 141. Горела кровля ресторана «Тбилиси».

По информации сотрудников ДЧС, сообщение на «101» поступило в 18 часов 17 минут от жительницы Петропавловска. Спасатели оперативно отрегировав, выехали на место возгорания. В ликвидации пожара задействовали 15 единиц техники и 67 человек личного состава. В 19 часов 3 минуты пожар полностью ликвидировали. Общая площадь ЧП составила 280 квадратных метров. Причина возгорания — короткое замыкание. Пострадавших нет. Всего за прошедшую неделю в области произошло 8 пожаров.

Дмитрий Растихин — начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО:

— С начала текущего года на территории области произошло 194 пожара. В огне погибло 26 человек. Травмы различной степени тяжести получил 31 человек. Ущерб составил более 86-ти млн тенге. Ещё раз хотелось бы обратиться к горожанам, что нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности при проведении огневых работ.



Алишер Ашимов