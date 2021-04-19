Петропавловске открылся новый мини-центр

В микрорайоне «Жас Оркен» открылся новый мини-центр. Возможность получить дошкольное образование появилась еще у 44 маленьких петропавловцев. Учреждение открыли на первом этаже 9-этажного жилого дома.

Новость о том, что в «Жас-Оркене» открывается новый ясли-сад, многие мамы и папы восприняли с большой радостью. В этом микрорайоне Мадина Оразаева живёт несколько лет. Своего двухлетнего сына планировала отдать в другое дошкольное учреждение. Однако, находилось оно не близко. Мысль о том, что придётся ездить и тратить время, не покидала молодую маму.

Мадина Оразаева:

— Я очень рада тому, что такой мини-центр открыли рядом с моим домом. С помощью электронной очереди я устроила ребенка в этот мини-центр. Сегодня мы здесь первый день.



Открытие мини-центра является расширением действующего детского сада «Батыр». Свободные места заняли буквально за 10 дней. К слову, ясли-сад рассчитан на 44 ребёнка. Обучать их будут 11 преподавателей.

Ирина Аредакова, заведующая яслями-садом «Батыр»:

— Система индиго.



Для открытия яслей-сада из бюджета выделили 4 млн тенге.