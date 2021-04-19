Доступная среда: мониторинг объектов

Изменилась ли городская среда для лиц с ограниченными возможностями в лучшую сторону? Этим вопросом в очередной раз задались члены мониторинговой группы при областном филиале ведущей партии страны. Новую рабочую неделю они начали с посещения и проверки сразу нескольких объектов. Эксперты побывали в специализированном Цоне и на обновленном железнодорожном вокзале.

Первая проверка у специализированного ЦОНа и сразу провал. Парковка для инвалидов со знаком, но без специальной разметки здесь есть, только толку от нее с такими лужами мало.



Евгений Зубков, руководитель специализированного отдела по обслуживанию населения филиала НАО «Правительство для граждан» по СКО:

— Там болотистая местность и полностью идет скопление воды. Я объясню, что в том году у нас был ямочный ремонт, весь асфальт был ровный, в связи с погодными условиями, плюс болотистая местность, немножко он проваливается, все это будет исправляться.



Вместе с ним, правда, когда, пока не понятно, по словам Евгений Зубкова появится и съезд, чтобы человек на коляске смог спокойно переместиться с парковки прямиком к автоЦОНу. Только вот дальше ему предстоит испытание на прочность пандусом. Владимир Эрман — спортсмен, поэтому сил для его преодоления у него достаточно, меньше их у женщин, например. В чем смысл таких мучений, если по закону так быть не должно?

Владимир Эрман, депутат областного маслихата, мастер спорта РК по параплаванию:

— У меня еще активная коляска, поэтому мне чуть проще. А спускаться опасно, можно получить травму, потому что дальше идет постоянный спуск.



Просто брусчатка сыграла. Как только подсохнет, нижнюю часть пандуса разберут, добавят немного песка, где надо и проблема решится, заверил представитель специализированного ЦОНа. Видимо, решится она до следующей весны. Но, чтобы закрыть ее полностью, а не, просто пустить «пыль в глаза», пандус придется основательно переделывать. А у лестниц, которые почему-то разной высоты, нужно будет добавить тактильную линию для слабовидящих. Со значками на входе в автоЦОН тоже беда. Вот этот зеленый, например, означает, что объект на 100% доступен для лиц с ограниченными возможностями. Но из вышеперечисленных замечаний становится понятно, что это совсем не так.

Внутри специализированного ЦОНа проблем не меньше, чем снаружи. Узкие дверные пролеты, никакой новигации для слабовидящих, которым может понадобиться элементарная помощь, чтобы сходить по нужде. Покраснеть придется, как по дороге в уборную, так и в ней самой, дверь в которой почему-то изнутри не закрывается. Отсутствие замка здесь компенсировали ширмой. Ее поставили, а про откидные поручни забыли. Далеки от идеала они сейчас и на железнодорожном вокзале. Ремонт здания продолжается, поэтому недочеты реконструированного объекта еще есть возможность исправить.

Гульнара Халыкова, заведующая отделом политической работы СКОФ партии «Nur Otan»:

— Мы видим, что на ЖД вокзале предусмотрены таблички по системе Брайля. Единственное замечание, что надписи должны быть на двух языках. Мы даем всем собственникам, руководителям объектов рекомендации, сроки мы не ставим, потому что мы являемся общественной мониторинговой группой.



В 2021-м специальная мониторинговая группа еще раз вернется на железнодорожный вокзал, чтобы убедиться в устранении всех недочетов. В этом году ее специалисты проверят свыше 100 объектов областного центра.

Дарья Пышмынцева