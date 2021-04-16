Петропавловские школьники стали призерами республиканского конкурса «Зерде»

В последнее время набирают популярность приложения «Tik-tok» и «Like». Осваивают их как дети, так и взрослые. Снимают видео, выкладывают в сеть. Но, конечно, не все публикации несут смысловую нагрузку. Тут, скорее, контент развлекательный и вроде как безобидный. Но, на самом деле это не так. О публикациях, которые могут навредить детям, говорят ученицы городской классической гимназии им. С. Шаймерденова. Айлин Темиржан и Каракат Анас затронули этот вопрос на конкурсе. Что неправильно, а что нет, они объяснили, сняв видео.

Каракат Анас, учащаяся городской классической гимназии им. С.Шаймерденова:

— Сейчас большинство людей снимают видео для того, чтобы стать знаменитыми и создать хайп. Тем не менее, в «Tik-tok» попадались и хорошие видео. Мы полностью погрузились в эту тему, провели глубокий анализ. Постарались показать, какие есть плюсы.

Труд девочек жюри оценило и присудило 2-ое место на республиканском конкурсе «Зерде». Стоит отметить, на этом же конкурсе ещё 4 учащихся из Петропавловска завоевали одну серебряную и 3 бронзовые медали.

А вот Елнара Мыктыбай взяла золото в республиканском конкурсе научных проектов. Он проходил онлайн. Елнара представила своё исследование о типах метафор в казахском языке.

Елнара Мыктыбай, учащаяся общеобразовательной школы-лицея при Высшем колледже им. М.Жумабаева:

— Тема моего проекта: «Метафора и автометафора» в поэзии Толегена Айбергенова. Метафора означает подтекст одного слова. А автометафора дает реальный характер, но не в обобщенном виде. Например, «Я — Земля», «Я — Солнце» могут приравнивать себя к явлениям природы.

Помимо Елнары, на республиканском этапе конкурса научных проектов, серебро и бронзу завоевали ещё двое североказахстанцев.

Дарья Пышмынцева