В Петропавловске прошла восьмая ярмарка вакансий

К столикам, на которых таблички с названиями предприятий, стекается беспрерывный поток людей. Один за одним они подходят к работодателям по вопросам трудоустройства. В списках предлагаемых должностей Марина Першуткина ищет лаборанта. В руках у девушки диплом о высшем образовании, также она закончила магистратуру и обучалась в Литовском университете. Но, несмотря на такое портфолио, 25-летняя горожанка подходящую работу найти не может.

Марина Першуткина, жительница г.Петропавловска:

— В течение года, после того как я закончила, не могу пока найти работу. Возможно, это связано с карантином, как-то сфера науки не так развита. Сейчас смотрю, продавцов ищут и строительные специальности.

Но, и такие специальности нужны. У 54-летней Елены Ширшовой проблемы со здоровьем. До этого порядка 4 лет трудилась на швейной фабрике, но попала под сокращение. Чтобы не остаться без средств к существованию и хоть как-то прокормить семью, Елена рассматривает разные варианты.

Елена Ширшова, жительница г.Петропавловска:

— Вакансии есть. Работу найти можно. Ну вот пойдем искать сейчас.

На этой ярмарке вакансий присутствуют представители, пожалуй, всех сфер деятельности. Представлено 800 вакансий от 19 предприятий. Как оказалось, в дефиците специалисты отрасли строительства. Город большими темпами растёт, развивается, новых домов становится больше. Потому и спрос кадров превышает предложения.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— В городе большие инвестиционные объемы. Огромные средства идут в город. Только сейчас будет около 40 домов строиться. И я призываю горожан активно принять участие. Здесь большое разнообразие специализаций. От простых до работ, которые высокооплачиваемые.

За час, ярмарку вакансий посетили порядка 100 горожан. Проводят её каждую пятницу. Также петропавловцы могут найти подходящую работу, не выходя из дома. На портале Enbek.kz вакансии ежедневно обновляются.

Жанель Бисенбаева