15 апреля COVID-19 подтвердился у 42 жителей СКО

Что касается Северо-Казахстанской области, то она по-прежнему находится в «желтой» зоне. В четверг положительный результат ПЦР теста получили 42 жителя региона. У 26-ти болезнь протекает с симптомами, у оставшихся 16-ти без них. Если говорить в разрезе региона, то больше всего заболевших в областном центре — 17 человек. Следом идут Кызылжарский и Акжарский районы. В Тайыншинском, Аккайынском и Айыртауском районах по 2 случая COVID-19. Всего за прошедшие сутки в лабораториях области провели свыше 1300 ПЦР исследований.

Дарья Пышмынцева