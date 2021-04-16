15 апреля COVID-19 подтвердился у 42 жителей СКО

COVID-19: Казахстан

21:41 16 Апреля 2021

Что касается Северо-Казахстанской области, то она по-прежнему находится в «желтой» зоне. В четверг положительный результат ПЦР теста получили 42 жителя региона. У 26-ти болезнь протекает с симптомами, у оставшихся 16-ти без них. Если говорить в разрезе региона, то больше всего заболевших в областном центре — 17 человек. Следом идут Кызылжарский и Акжарский районы. В Тайыншинском, Аккайынском и Айыртауском районах по 2 случая COVID-19. Всего за прошедшие сутки в лабораториях области провели свыше 1300 ПЦР исследований.

 

 

 

 

Дарья Пышмынцева

 

 

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