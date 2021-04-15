В Кызылжарском районе полицейские задержали пьяного водителя

Просто хотел «покататься». В Кызылжарском районе полицейские задержали пьяного молодого человека, подозреваемого в угоне автомобиля.

Незапертую иномарку он нашел в одном из дворов рядом с частным домом. Ключи от транспорта взял в багажнике. Владелец машины в тот же день обнаружил пропажу и сразу обратился в полицию. Криминалисты быстро установили маршрут предполагаемого угонщика. Он не смог уехать далеко, потому что иномарка заглохла. Стражам порядка пьяный водитель объяснил, что просто хотел «покататься»и не смог удержаться от соблазна. За вождение в состоянии опьянения он получил 15 суток ареста. По факту угона, проводится досудебное расследование.

Темирбек Таубаев — следователь отдела полиции Кызылжарского района:

— Данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 200 Уголовного кодекса РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Был объявлен план «Перехват». В ходе оперативно-розыскных мероприятий в районе центрального стадиона села Бесколь был задержан 27-летний сельчанин, в состоянии алкогольного опьянения.



Дарья Пышмынцева