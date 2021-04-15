В Петропавловске на карантин закрыли среднюю школу №1 им. Мурата Айтхожина

Признаки ковид-19 обнаружили медики учебного заведения, после чего ребят направили в поликлинику. Положительный результат ПЦР- тестов подтвердился. Учащиеся чувствуют себя хорошо, они являются бессимптомными носителями. Что касается остальных детей, то у них инфекцию пока не выявляли. На самоизоляцию отправили 3 преподавателей. По решению санврачей на 2 недели школа переходит на дистанционный формат. Если за это время эпидобстановка стабилизируется, то учебное заведение вновь распахнет свои двери. Всего знания здесь получают почти 1200 человек.

Алексей Курленя, директор средней школы №1 им.М. Айтхожина:

— Это решение коллегиальное. Лучше перестраховаться, чем допустить распространение очага. Коронавирус- опасная болезнь. Занятия будут проходить в онлайн- формате. В полном объеме выдаем уроки, расписание. План уже составлен по программе. До этого у нас подобных случаев не было.

Абай Альжанов