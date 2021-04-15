Кумар Аксакалов поставил ряд задач перед членами общественных советов СКО

Асем Рахметова, первый заместитель председателя СКОФ партии «Nur Otan»:

— Всего по области было создано 12 региональных советов и 141 территориальный совет. В г.Петропавловске и 13 районах СКО. В составы советов входит более депутаты областных маслихатов всех уровней, активисты и сторонники партии.

Добавим к ним еще людей с активной гражданской позицией, экспертов в различных сферах, представителей гражданских объединений, средств массовой информации, блогеров и получим большую разницу мнений и взглядов. Она североказахстанским общественным советам нужна для максимально эффективной работы. Её в ближайшие годы будет достаточно, отметил Кумар Аксакалов. Нужно проконтролировать выполнение всех предвыборных обещаний, а также нового комплексного плана. Речь идет о больших финансовых вложениях, а значит о потенциальных рисках, что до целевого назначения они могут не дойти.



Кумар Аксакалов, председатель СКОФ партии «Nur Otan»:

— Бюджет 2021 г утвержденный — 330 млрд тенге, сегодня он уже 343, в ближайшее время, согласно комплексного плана, который принят правительством, он дойдет до 400 млрд тенге. В 2018 году бюджет области, утвержденный был 165 млрд тенге, потом в течение года он был доведен 193 млрд тенге.

Разница бюджетов колоссальная. Такими в ближайшие 5 лет, по словам председателя местного филиала ведущей партии страны, будут и изменения во всех сферах региона. Кумар Аксакалов призвал североказахстанцев быть активнее. Не оставаться в стороне от проблем родного города, района или села. С ними они смогут прийти в свои общественные советы и получить квалифицированную помощь.

Дарья Пышмынцева