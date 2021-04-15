5 лет ограничения свободы получила бухгалтер Смирновского центра социального обслуживания за хищение бюджетных средств

Новости МТРК

21:46 15 Апреля 2021

Чуть больше 3,5 лет, а именно с 2017 по 2020 годы женщина, используя свои служебные полномочия, за счёт экономии бюджетных средств переводила на свои счета кругленькие суммы. Для совершения корыстных намерений Асмегуль Сарсембаева заполучила электронную цифровую подпись директора интерната, что дало ей право спокойно распоряжаться финансами госучреждения. 25 марта суд приговорил ее к пяти годам условно. Кроме того, борцы с коррупцией вынесли на рассмотрение вопрос о привлечении к ответственности заместителя руководителя управления координации занятости, социальных программ и директора Смирновского интерната.

Жаркын Галымов, руководитель антикоррупционной службы СКО:

— В целях принятия соответствующих мер реагирования по предупреждению совершения коррупционных правонарушений предлагается: рассмотреть вопрос о привлечении руководителя Смирновского центра социального обслуживания А. Сембаева к строгой дисциплинарной ответственности. Привлечь к строгой дисциплинарной ответственности заместителя руководителя управления координации занятости, социальных программ А.Сыздыкова. Персонально предупредить руководителей структурных подразделений управления координации занятости, социальных программ об административной ответственности. Штраф предусматривает 15 МРП, это 43 тысячи тенге.

Абай Альжанов

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