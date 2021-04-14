На водоёмах СКО вводят ограничения из-за нереста

С 20 апреля под запретом рыболовство в реках Есиль, Нура, Селета и на всех их притоках и водохранилищах в пределах Акмолинской и нашей областей. Ограничения будут действовать до 20 мая. Отлов, сбор и заготовка некоторых виды рыб Есильского бассейна тоже попадут под запрет. С 15 апреля нельзя будет рыбачить на щуку, язя и судака. В период нереста инспекторы станут усиленно проводить рейды. Нарушителям грозит штраф от 10 до 20 МРП. Это от 29 до 58 тысяч тенге.

Жакебай Байгутдинов, главный специалист РГУ «Есильская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства»:

— Инспекцией в 2020 году было составлено 144 административных материала на сумму 2 млн 32 тыс 890 тенге за нарушение правил рыболовства, 4 административных материала направлены в суд, 1 материал направлен в следственные органы, по которому возбуждено уголовное дело.

Айгерим Мукашева