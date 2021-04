Ипотеку для женщин «Умит» запустили в Казахстане

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Ипотека по ставке 2% годовых. Такое выгодное предложение доступно по одному из направлений госпрограммы «Нұрлы жер». 12 апреля по «Бақытты отбасы» стартовал приём заявок. 300 североказахстанских семей уже подали заявления.

В программе могут участвовать:

— многодетные матери, награждённые подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награждённые орденами «Материнская слава» I и II степени;

— многодетные семьи;

— неполные семьи (с момента расторжения брака должно пройти не менее 3-х лет);

— семьи, имеющие или воспитывающие детей с ограниченными возможностями.

Они должны накопить минимум 10% от суммы займа. Рассчитаться за квадратные метры нужно в течение 20 лет. При этом купить можно как вторичку, так и квартиру в новостройке. Но их сумма в СК не должна превышать 10 млн тенге.



Арман Сугралин, руководитель отдела развития бизнеса СКОФ АО «Отбасы банк»:

— Также основным критерием для участия в программе является то, что доход на каждого члена семьи не должен превышать 3,1 кратной величины прожиточного минимума. В 2021 году данная сумма составляет 106 336 тенге.

На наш регион выделили 1,5 млрд тенге. Улучшить свои жилищные условия с помощью «Бақытты отбасы» в этом году смогут 153 семьи. Приоритет тем, кто дольше стоит в очереди. Если же эта дата совпадает, то смотрят, когда была подана заявка. Потому желающим участвовать в госпрограмме лучше не тянуть и подать электронное заявление на сайте «Отбасы банка». Приём продлится до 26 мая. На следующий день уже сформируют основной и резервный списки. Стоит отметить, что очередники могут рассчитывать на квадратные метры только в своём регионе. А вот в новой программе женской ипотеки «Умай» таких ограничений нет. Жильё можно приобрести в любой точке Казахстана.

Арман Сугралин, руководитель отдела развития бизнеса СКОФ АО «Отбасы банк»:

— Участница программы должна быть совершеннолетней гражданкой Казахстана. Ее ежемесячный семейный доход не должен превышать 320 тысяч тенге. При этом приобрести жильё можно как на первичном, так и вторичном рынке. Также можно взять заём для ремонта. Максимальная стоимость приобретаемого жилья — 30 млн тенге включительно; максимальная сумма займа на ремонт жилья — до 3 700 000 тенге включительно.



Максимальный срок ипотеки — 20 лет. Первоначальный взнос может варьироваться от 15 до 50% от стоимости жилья. Если вы ещё не накопили половину от стоимости квартиры, то ставка по ипотеке составит 12%. А вот когда клиент достигнет порога в 50%, ставка может снизиться и до 5%. Насколько выгоднее станут условия, зависит от оценочного показателя, то есть как давно в «Отбасы банке» открыт счёт, с какой периодичностью его пополняли.

Арман Сугралин, руководитель отдела развития бизнеса СКОФ АО «Отбасы банк»:

— Ставка в любом случае будет снижаться. Максимальный срок для того, чтобы ставка кредитования снизилась, 10 лет. На практике у нас переход осуществляют наши заёмщики в течение 3-5 лет.

Участвовать в программе могут и пенсионерки, а вот мамы в декретном отпуске не проходят. Планируют, что на начальном этапе женской ипотеки приобрести жильё смогут порядка 4 тысяч казахстанок.

Айгерим Мукашева