Участников международного литературно-художественного конкурса чествовали в областной библиотеке

Ни для кого не секрет, что стало с мишкой, которого уронили на пол или с зайкой, которого бросила хозяйка. Строчки стихотворений Агнии Барто знает с детства, наверное, каждый. Можно сказать, что с них и начиналось чудесное, беззаботное время многих детей. Не исключением стало и детство Софии Танковой. Поэзию писательницы девочке неустанно читала мама. Творчество Агнии Львовны сопровождает её, и по сей день.

София Танкова:

— Я читала два стихотворения. Первое- это «Золотая трава», второе «Уехали». Стихотворение «Уехали» про щенка, как дети с ним играли, но потом оставили. Он очень страдал. Второе стихотворение- про лес, про природу.



Эти стихотворения София прочла на международном литературно-художественном конкурсе. Посвятили его 115-летию детской писательницы Агнии Барто. Творческое состязание усложнялось тем, что помимо поэзии участникам необходимо было нарисовать к ним и рисунок. На всё ребятам дали больше месяца времени.

Ринат Исмаилов- руководитель молодёжной студии «Тишина закулисья» областного русского драматического театра им.Н. Погодина:

— Ребята невероятно талантливые. Помимо того, что они прочитали текст, так они еще и снимали это всё, создавая небольшие фильмы.



Чествовали североказахстанских талантов в областной библиотеке им. С. Муканова. Наш регион представляли около 100 участников. Ребята показали довольно достойные результаты- 5- первых, 11- вторых, и 20- третьих мест. Всего в международном конкурсе участвовали порядка 300 детей из 14 стран.

Жанель Бисенбаева