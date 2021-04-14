Свыше 800 нарушений тишины зарегистрировано в Петропавловские с начала года

Правоохранительные органы

21:45 14 Апреля 2021

Веселился, громко слушал музыку, и не давал покоя соседям. Петропавловские полицейские задержали 19-летнего молодого человека, устроившего ночью шумную вечеринку. На парня и его «дружную» компанию пожаловались жители многоквартирного дома. Молодых людей пришлось усмирять стражам порядка. На организатора веселья составили протокол по статье «Нарушение тишины». Ему теперь придется заплатить штраф в размере свыше 7 тысяч тенге. С остальными участниками полицейские провели профилактическую беседу. Отмечу, всего с начала года в областном центре зарегистрировано свыше 800 нарушений тишины.

Абай Альжанов

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