Областной совет ветеранов организовал встречу с почетными гражданами СКО

В центре зала — почетные гости встречи. Люди, которые не просто наблюдали за тем, как СК преображался, именно они меняли его, делали лучше. Не красивыми словами, а делами. Поступки определяют человека. В этом Жаксылык Искаков уверен. Великая Отечественная заставила его быстро повзрослеть. В те годы он трудился на земле наравне со взрослыми. Война закончилась, он вырос и стал одним из лучших экспертов в сельском хозяйстве области.

Жаксылык Искаков, Почетный гражданин СКО:

— Закончил Алматинский институт по специальности агроном. В апреле 1954 с дипломом агронома отправился на целину — в район Магжана Жумабаева. Организовывал труд и быт добровольцев. Я был первым секретарем областного комитета комсомола. Сделал в нем молодежный патруль. Мне всегда нравилось работать с людьми, особенно с инициативными. Очень много встретил таких, когда руководил Тимирязевским и Бишкульским районами.



О том, как организовать эффективную работу в коллективе, хорошо знает и талантливый руководитель, педагог Нелли Иванова. Много лет она отдала системе народного образования. Преподавала в Казахстанско-Российском и Челябинском университетах. Вела курсы повышения квалификации госслужащих при областном акимате.

Нелли Иванова, Почетный гражданин СКО:

— Главным центром всей моей деятельности было воспитание людей. Сейчас меня радует, то, о чем говорит наш Президент. Все преобразования, которые сегодня осуществляются в области, центром этих преобразований должны быть духовность. Т.е. необходимо заниматься воспитанием людей, нравственным и патриотическим. Это лежит в основе всего.



Ветераны во время встречи обсуждали это с приглашенной молодежью. Завершилось мероприятие небольшой концертной программой.

Дарья Пышмынцева