Интернет- мошенники хотели нажиться на пожилой паре из Петропавловска

Поприветствовала хозяина квартиры, представилась сотрудницей банка и попросила продиктовать личные данные. В этот раз мошенники захотели быстро заработать с помощью пожилой пары. По классике давили на то, что на карте одного из супругов, якобы, замечена подозрительная операция. К счастью, пенсионеры быстро сориентировались. Сказали злоумышленникам, что банк находится через дорогу, и они немедленно пойдут туда разбираться. Мошенница не сдалась, передала трубку человеку, который представился руководителем отдела банка. Но пенсионеры продолжали стоять на своем, даже несмотря на серию навязчивых звонков от вымогателей.

— И опять этот мужчина начал говорить таким агрессивным голосом: «Вы почему прервали связь? Мы о Вас беспокоимся, заботимся о Вас, а Вы прерываете разговор!». Я им говорю: «Что Вы от нас хотите?», он отвечает: «Мы хотим, чтобы Вы передали нам данные». Я заявила, что никакие данные мы передавать не будем, и мы идем в банк. Пришли в банк и в банке нам сказали, что они никогда не звонят никому.

Телефонная атака завершилась на повышенных тонах. Пожилые супруги незамедлительно обратились во второй отдел полиции. Сейчас стражи порядка проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы найти злоумышленников.

Аскар Омаров, старший оперуполномоченный второго отдела полиции УП г.Петропавловска:

— На сегодня одним из основных преступлений является интернет- мошенничества. Люди по своей невнимательности, неосторожности переводят денежные средства на счета незнакомых людей, впоследствии становятся жертвами интернет- мошенников. В связи с этим, уважаемые граждане, просим Вас не передавать свои личные данные, а также данные с карт незнакомым лицам.



Памятки, плакаты, видеоролики в соцсетях. На «войне» с интернет- мошенниками хороши разные средства, считают полицейские. Тем более в период, когда они активизировались. За три месяца 2021 в области зарегистрировано 211 таких преступлений. В Управлении криминальной полиции напоминают, что ни при каких обстоятельствах нельзя передавать свои личные данные третьим лицам, не пересылать по интернету фотографии своих документов. А еще сохранять у себя чеки из банкоматов, т.к. в них есть информация, которой могут воспользоваться злоумышленники.

Дарья Пышмынцева