Большая вода прибывает

Это село Октябрьское района Шал акына. Из-за разлива малой реки во вторник к населённому пункту вплотную подошла большая вода. Половодье настигло и село Жанажол того же района. Дома не подтопило. Спустя сутки спасатели зафиксировали там спад воды. В целом, паводковая ситуация находится под контролем. Ежедневно ЧС-ники мониторят уровень воды в реках и озёрах. На 14 апреля перелив Сергеевского водохранилища составляет 54 сантиметра. В зоне риска от гидроузла — 18 населённых пунктов.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— Влагозапасы от Сергеевского водохранилища вниз по течению больше средних многолетних значений. Последние 2 недели в регионе идет активное снеготаяние. Будем мониторить ситуацию, пока она не критичная.



Первая волна паводка в Кызылжарском районе и Петропавловске ожидается через 7 дней. Сейчас разливы и переливы наблюдаются на 6 участках. Для борьбы со стихией в каждом районе сформировали оперативные штабы. Дополнительные силы ЧС-ники направили в Айыртауский, Уалихановский, Тимирязевский и районы Шал акына и им. Габита Мусрепова.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— В Айыртауском районе и районе им. Г.Мусрепова группировки рассредоточены в населенных пунктах, которые уязвимы от малых рек. Это 4 реки, притоки р.Есиль- Акан Бурлык, Бабык Бурлык, Жембрак и Шарык. В настоящее время движение воды по этим рекам не критичное.



Спасатели надеются избежать развития наихудшего сценария. Однако, и к этому они готовы. В регионе создали 300 эвакуационных пунктов.

Абай Альжанов