Партийцы «Nur Otana» будут мониторить прививочную кампанию против COVID-19

COVID-19: Казахстан

20:31 13 Апреля 2021

Прививочная кампания на контроле ведущей партии страны. В СК действуют 37 пунктов, где проводят вакцинацию против коронавируса.

Следить за ходом реализации иммунизации населения будет специальная комиссия «Nur Otana». Каждый филиал промониторит работу медперсонала, который задействован в прививочной кампании. В первую очередь, речь идет о своевременной поставке препаратов. 80% партийцев ведущей партии страны в ближайшее время получат вакцину от Ковид-19. Всего 30 сотрудников. Одной из первых, кто сегодня получил «укол здоровья» от коронавируса, стала первый заместитель председателя областного филиала партии «Nur Otan» Асем Рахметова.

Асем Рахметова, первый заместитель председателя СКОФ партии «Nur Otan»:

 

— Чувствую себя хорошо. Полчаса прошло, жалоб нет. О вакцинации говорилось много. 6.14 Я сама лично решила, что вакцина необходима, потому что человек может заразиться инфекцией. Мы несем большую ответственность. Я сама переболела коронавирусом в прошлом году. Теперь есть уверенность, что в ближайшие полгода не заболею.

 

Абай Альжанов

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