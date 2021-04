ДЧС заранее готовятся к пожароопасному периоду

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Наряду с паводковым периодом спасатели параллельно готовятся к пожароопасному. Он начинается с момента, когда сходит снежный покров, что сейчас и происходит в СКО.

В прошлом году в регионе было 6 степных и 29 лесных пожаров на почти 60 га массива. Основные причины возгораний: неосторожное обращение населения с огнём, непотушенные спички и окурки, отжиг сухой травы. Самое опасное в лесных и степных пожарах — быстрое распространение огня. Потому необходимо заранее провести ряд противопожарных мероприятий.

Урал Абдрахманов, заместитель начальника ДЧС СКО:

— На территории СКО необходимо минерализованных полос и противопожарных опашек провести протяжённостью более 9 тысяч га. МИО для предупреждений пожаров 29 млн тенге выделено. А выделение ГСМ — это более 74 тонн.



Айгерим Мукашева