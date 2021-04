В СКО 18 водителей задержали за езду подшофе

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

18 водителей управляли автомобилем подшофе, ещё 12 ездили без прав. Это итоги оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». Оно проводилась четыре дня по всей области.

В час-пик по оживлённому перекрёстку без прав. Этого 45-летнего водителя «Volkswagen» остановили для проверки документов. Выяснилось, что прав его лишили почти год назад.

— Около 14.00 часов управлял автомашиной Volkswagen, на пересечении улиц Абая — Астана, будучи лишенным права управления автомобилем…

— За 608 же вас лишали?..



Составили протокол. Петропавловцу грозит до 10 суток административного ареста. Всего в рамках мероприятия «Безопасная дорога» задержали 12 водителей, которые ездили за рулём без прав. Больше было тех, кто управлял автомобилем нетрезвым. Одного из них остановили на пересечении улиц Абая и Жумабаева в пол 4 утра. За рулём 570-ого «Lexus» был 32-летний петропавловец. Запаха алкоголя не было, но мужчину выдало его поведение. От предложенного медосвидетельствования он отказался. За это суд назначил наказание в виде ареста на 15 суток и лишил петропавловца прав на 8 лет. Интересно, что если бы освидетельствование показало состояние опьянения, срок лишения был бы 7 лет.

Александр Розбах, заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП СКО:



— В целях повышения транспортной дисциплины, особенно — пресечения грубых нарушений правил дорожного движения, выявления лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения с 8 по 11 апреля текущего года на территории области проведено мероприятие «Безопасная дорога». В ходе мероприятия было выявлено 2219 различных административных правонарушений. Кроме того задержано 18 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.



Вот уже который рейд самым частым нарушением среди североказахстанских автолюбителей стала езда с не пристёгнутым ремнём безопасности. Поймали 333 водителя за 4 дня. Ещё 217 использовали телефон во

время управления авто.

Айгерим Мукашева