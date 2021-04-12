Североказахстанские волейболисты вернулись в родной Петропавловск

Cевероказахстанкие волейболисты -бронзовые призеры чемпионата страны вернулись домой.

На вокзале своих героев встречали родные, близкие и преданные болельщики. Напомню, ребята заняли 3 место в Национальной лиге. Матчи плей-офф первенства проходили с 3 по 9 апреля в соседнем Павлодаре. В полуфинале «Есиль СК» сыграл с «Буревестником». Борьба за лидерство была захватывающей, однако, удача оказалась на стороне алматинцев, которые в итоге и стали чемпионами страны. В поединках за бронзу нашим ребятам противостоял «Атырау». В драматичном соперничестве североказахстанцы проявили характер и вырвали победу. Отмечу, состав команды собран из числа местных воспитанников.

СЕРГЕЙ КОСТИВ, КАПИТАН ВК «ЕСИЛЬ СК»:

– Хочу поблагодарить всех, кто за нас болел, верил в нас. Огромное спасибо всем. Сезон был очень сложный. Были травмы у многих основных игроков. У кого-то перелом ноги был, в результате вообще не играл. С этой пандемией было связано много. Но, мы сделали, добились этого. Мы с медалями. Всем огромное спасибо.

АЛЕКСЕЙ ТЕРЕНИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ВК «ЕСИЛЬ СК»:

– Я думаю, в этом году мы весь чемпионат держали в напряжении. Он показал, что до самого последнего тура за выход в плэй-офф мы боролись. Попали в четвёрку. Больше всего мне запомнилась игра в финальной части. Эти три игры были очень тяжёлыми. За три дня сыграли 15 партий. Ребята выложились полностью.



Дарья Пышмынцева