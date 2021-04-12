На этой неделе в СК придёт большая вода. В регионе наступило долгожданное тепло, местами температура воздуха поднимется до +15 градусов. Поэтому ожидается обильное снеготаяние, повышение уровня воды в реках и водоёмах. Спасатели усиленно готовятся к возможной стихии, проводят противопаводковые работы.

В конце прошлой недели в селах Имантау Айыртауского района и Горном Есильского произошли разливы малых рек, которые образовали переливы на автотрассах. На данный момент уровень воды там снизился, населённым пунктам ничто не угрожает, заверяют в ДЧС. Пока паводковую обстановку в области называют стабильной. Наполняемость Сергеевского водохранилища составляет 90%, до перелива остается чуть больше полуметра. Что касается Петропавловского гидроузла, то там лед ещё не тронулся. Его наполняемость достигла 91%.

Рустем Жумагалиев, начальник управления кризисных ситуаций ДЧС СКО:

— По всем населённым пунктам подтоплений не наблюдается. Формируются стоки талых вод, идет мониторинг. Опасения есть, конечно, по всем районам. Тем не менее, глобальной угрозы нет. Соответственно, мы мониторим Акмолинскую область, а это р.Силеты. Сегодня с водохронилища там увеличили сброс воды до 100 кубометров в секунду, но, это не критично. Направили группировку в Айыртауский район, а также в Уалихановский.



Айгерим Мукашева