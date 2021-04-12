Центр при управлении культуры подготовил интересную программу в честь дня всемирного наследия

«Сохраним нашу историческую родину». Эти слова стали девизом дня всемирного наследия. Этому празднику 38 лет. Каждый год он отмечается 18 апреля. Североказахстанский профильный центр при управлении культуры подготовил в честь него большую и разнообразную программу. Первым мероприятием в ней стала выставка в областном музее изобразительных искусств.

На этих чёрно-белых фото и открытках застыл Петропавловск в его первозданном виде. Некоторые здания, как это не печально признавать, но канули в лету, поэтому в современном областном центре их не найти. Другие сохранились по сей день, с годами, конечно, стали выглядеть сильно иначе.

Крупная торговая сеть города к его истории неравнодушна. Это стало понятно, когда компания взяла под свое крыло дом известного купца. Реставрация здания была сложной и не дешевой на всех этапах, рассказал Роман Котов. Но постепенно все работы будут завершены.

Роман Котов, директор по развитию торговой сети:

— То, что мы планировали, мы все сделали. Здание полностью восстановлено, межэтажные перекрытия тоже, фасад здания.00:19 Внутри уже ведутся отделочные работы, заводятся коммуникации, отопление и канализацию делаем, и в принципе в этом году у нас открытие уже к концу года. Мы планируем открыть супермаркет на первом этаже. Осталось только благоустройство территории.



Плюс дорога. И с тем, и с другим обещали помочь местные власти. В 2022 году заработают еще два этажа исторического здания. В них будет спортивно-оздоровительный комплекс.

В прошлом году за счет государства преобразились еще 3 памятника истории и культуры северного региона. Например, музейный комплекс «Резиденция Абылай хана». Его фасад и прилегающая территория давно требовали обновления. Дом музей Сабита Муканова тоже изменился в прошлом году. В этом продолжится реставрация усадьбы «Сырымбет» в Айыртауском районе. Это планы на ближайшее будущее, много их и на перспективу.

Ракат Мамбеталинов, директор центра по охране и использованию культурного наследия управления культуры, развития языков и архивного дела СКО:

— В течение 4х лет будет проведена музеефикация 4х объектов. Первый — это поселение «Ботай», второй -«Кызыл Оба», также храмовый комплекс «Байкара», район Шал Акына, также работы на поселение «Ак-Ирий» в Кызылжарском районе.

Говоря простым языком, эти историко-культурные или природные объекты станут своеобразными музейными комплексами. Исследователи смогут их изучать, а после этого они станут доступны туристам.

Если касаться ботайской культуры, то в честь дня всемирного наследия областной профильный центр запускает конкурс. Любой желающий сможет создать эскиз скульптуры, посвященной племенам эпохи энеолита. Автор лучшей работы сможет воплотить ее в жизнь. Планируется, что она станет новым интересным украшением областного центра.

Дарья Пышмынцева