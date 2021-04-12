В этом году священный месяц Рамазан начинается с 13-го апреля.

Желающие держать пост должны уже завтра воздержаться от еды и воды.

По традиции каждый мусульманин в священный месяц обязан пойти в мечеть и дать садақа. В этом году Духовное управление мусульман Казахстана утвердило сумму в размере 420 (четырёхсот двадцати) тенге. В связи с пандемией коронавируса в мечетях области введены ограничения на проведение пятничного намаза. Отметим, ночь предопределения пройдет с 8 на 9 мая.



Кенжетай кажы Байкемелулы — главный имам областной центральной мечети «Кызылжар»:



— Что касается социально-уязвимых семей, то им не нужно давать садақа. А вот старшее поколение и люди, имеющие хроническое заболевание могут давать фидия садақа, в размере 2500 тенге. Её цель — оказать нуждающимся помощь едой.



Алишер Ашимов