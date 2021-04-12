В Тимирязевском районе выявили бешенство у коров

В одном из хозяйств Тимирязевского района вводят серьезные ограничения с запретом вывоза сельхозпродукции. Всему виной — факт бешенства, который подтвердился у КРС. Очаг опасного заболевания обнаружили в селе Докучаево в товариществе «Атамекен-Агро-Тимирязево». Сельхозформирование насчитывает 1600 голов племенного скота

Бешенство выявили только у одной коровы хозяйства «Атамекен-Агро-Тимирязево». Как выяснилось, заразилось животное от лисы. Зверёк без стеснения наведался прямо в загон товарищества. На данный момент ветврачи ведут наблюдение за поголовьем. На ферме действуют серьезные ограничения. На 60 дней запретили ввоз и вывоз скота. Касается это и продукции.

Берик Альжанов, руководитель управления ветеринарии СКО:

— Место, где животное пало, продезинфицировано. Труп коровы утилизирован путем сжигания. Не допустили дальнейшего распространения инфекции. На хозяйство вводятся ограничения сроком на 60 дней. Будут проводиться вакцинация поголовья, дезинфекция. Нами в министерство направлено письмо о регулировании численности диких животных.



В момент очага в товариществе трудились 19 человек. Речь идёт о контактных. Ни у кого из рабочих недуг не выявили. Всем поставили вакцину. Специалисты говорят, бешенство является смертельно опасным заболеванием. Передается болезнь от зараженного животного человеку через слюну, как правило при укусе.

Юлия Гайсина, руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Даже, если произошло оцарапывание животным, то нужно сразу промыть рану, обработать её края 70% спиртом или 5% настойкой йода, а затем обратиться за помощью в медучреждение, где бесплатно будет проведен курс профилактических прививок. Прививки- это единственное надежное средство.



С начала года это второй случай выявления бешенства в СК. Первый был в селе Минкесер Мамлютского района на одном из частных подворий. А факт заболевания среди людей ветврачи фиксировали 23 года назад.

Абай Альжанов