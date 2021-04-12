60-летний юбилей отмечают в СШ №14 им. Ю.А. Гагарина

60 лет с первого полёта в космос. Такую же юбилейную дату сегодня отмечает и средняя школа №14. Знаменательный день для учебного заведения как традиция, берущая начало десятки лет назад.

В элегантных костюмах — бортпроводницы, рядом с ними — и сам виновник торжества, переодетый в самодельный скафандр Юрия Гагарина девятиклассник. В тематических формах они с 8 утра встречают ребят, дарят праздничное настроение и провожают учащихся школы в загадочный мир космоса.

— Мы дарим радость, хорошее настроение, ведь сегодня праздник-12 апреля.

— В глазах ребят очень приятно видеть радость, что они улыбаются, на душе приятно, одноклассники радуются.



По-настоящему космический день в средней школе №14 отмечают неспроста. Вместе с первым в истории человечества полётом Юрия Алексеевича Гагарина в загадочный мир учебное учреждение отмечает своё 60-летие. Дата выбрана не случайно. Больше полувека назад, когда Юрий Алексеевич совершил первый космический полёт, учащиеся школы отправили ему письмо. В записке тогдашние пионеры попросили разрешение на то, чтобы школа носила имя первого лётчика-космонавта. Эту историю здесь знает и гордится каждый ученик.

Никита Гречкосеев- учащийся средней школы №14 им. Ю. Гагарина

— Я здесь учусь с нулевого класса и горжусь. И наши ученики гордятся, чтобы именно наша школа удостоена чести носить имя Ю.А.Гагарина.



Ежегодно в честь праздника в СШ №14 проводят масштабные концерты, выставки и викторины. В этом году из-за пандемии обошлось без пышного торжества. Однако, сохранить праздничное настроение ребятам всё же удалось. Для учащихся начальных классов здесь организовали конкурс рисунков и поделок.

Милана Рындена- учащаяся средней школы №14 им. Ю. Гагарина

— Я делала эту подделку из бумаги и картона. Мне помогали родители. Эту поделку я хотела очень давно сделать на праздник школы.



София Иванова- учащаяся средней школы №14 им. Ю. Гагарин:

— Я нарисовала рисунок «С юбилеем, школа!» Нашей школе 60 лет. Я нарисовала школу и звезды. Я использовала карандаши и стирала всё ватным диском. Мне мой рисунок нравится и у всех тоже красивые рисунки.



Среди выпускников школы — немало известных людей не только областного центра, но и страны. Их имена бережно хранят в сборнике «7 чудес Подгорья». Помимо этого в учебном заведении занимаются исследованием своего микрорайона. Как известно, он имеет богатые исторические корни. На протяжении 4 лет ребята собирают ценную информацию и в скором времени отразят её в мультимедийном пособии.

Антонина Сачкова- директор средней школы №14 им. Ю. Гагарина

— Почему 7? Эта цифра значимая. И 7 направлений, которые мы выбрали, мы раскрываем в краеведческом проекте. Одно из направлений- школа, мечети. Мы по крупинкам собираем историю зарождения нашего города.



Над созданием проекта занимаются учащиеся всей школы. В учебном заведении число ребят превышает 400. Праздничный день здесь завершили классным часом. На нём дети вновь повторили историю не только своей школы, но и первого космического полёта.

Дарья Пышмынцева