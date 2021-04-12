4 золота завоевал театр танца «Sensetive» на чемпионате Евразии в Караганде

Четыре номинации и столько же побед. Театр танца «Sensetive» вернулся с чемпионата Евразии с золотыми наградами. Международное состязание для творческих ребят состоялось 10 апреля в Караганде. Кроме казахстанских танцоров на нем представили номера участники из Беларуси, России и Таджикистана.

Айнур Саинова, артистка театра танца «Sensitive»:

— Долгожданное это было выступление, так как мы полтора года не выступали, был карантин. Мы выступали онлайн, но не было мотивации, такого интереса. Мы очень скучали по паркету, по этим волнениям.



Скучали и танцевали так, что завоевали сразу 4 первых места. На этих фотографиях Айнур Саинова вместе с другими артистами театра танца «Sensitive» держат в руках плоды своих трудов. Над собой ребята не переставали работать, даже несмотря на пандемию. Готовились, чтобы в нужный день показать безупречный результат. И это им удалось.

Ольга Ростовщикова, балетмейстер театра танца «Sensetive»:

— Что касается судей, их было 5. Представитель из России, затем из Белоруссии, двое представителей из РК и один представитель с Ямайки, из Африки. Хотелось бы сказать, что после нашего 4 исполнения танца коллеги, мы не ожидали такого, вышли к нам. Отметили технический уровень исполнения, артистизм.



Артисты театра танца «Sensetive» поразили жюри латиноамериканской, европейской, современной хореографиями, а также профессиональной работой в дуэте. За свое мастерство и талант особенный североказахстанский коллектив, который на Родине хорошо знают и любят, на международном конкурсе пригласили на чемпионат России, а также на состязание в Чехии. Но цель у ребят — поездка в Америку. Чтобы этой осенью блеснуть в Соединенных Штатах, театру танца нужно приблизительно 15 млн тенге. Талантливые артисты надеются, что без помощи не останутся. Сейчас они являются частью коллектива казахского музыкально-драматического театра им. С. Муканова. В нем ребята по-новому открылись, считает его директор Биржан Жалгасбаев.

Биржан Жалгасбаев, директор казахского музыкально-драматического театра им. С.Муканова:

— Наш театр очень гордится достижениями ребят. Они очень быстро влились в его работу, стали полноправными членами творческого коллектива. Каждый из них невероятно талантлив. Это было видно во время их участия в постановках «Аль-Фрабаи» и «Шокан». Зрители уходили после этих спектаклей под большим впечатлением. А это и есть оценка их труда.



Его они точно не боятся, отсюда и высокие результаты, победы, награды. А еще огромная народная любовь.

Дарья Пышмынцева