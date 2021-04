Семинар-тренинг для волонтеров прошёл в областной библиотеке

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Их задача заряжать силой, смелостью, идти на клич о помощи, и при этом не ждать ничего взамен. Под девизом «Делай добро» волонтёры ежедневно идут навстречу нуждающимся людям: доставляют продукты, убирают снег со дворов, наводят порядок внутри дома. Ажара Сыздыкова — одна из тех, кто готов взяться за любой фронт работы. 16-летняя активистка за полтора года волонтерской деятельности согрела своим добрым сердцем не один десяток североказахстанцев.

Ажара Сыздыкова- волонтёр:

— Один раз мы приехали к бабушке, помогли ей в доме. Она нас накормила. Это было очень приятно. Когда вы приезжаете на место и видите, что там меньше мусора, то очень приятно на душе, что помогли природе и принесли чуточку добра в этот мир.

В зале собрались участники добровольческого движения, и они не просто ведут за собой — ведут в определенную точку добра и света, где каждый уже самостоятельно становится проводником. На тренинге активисты обсудили новые идеи и совместные мероприятия, научились методам развития и популяризации волонтерства.

Даяна Оспанова- заместитель председателя ОО «Штаб JE SKO»:

— В настоящее время сказывается впечатление, что волонтерство- это стильно, модно. Для кого-то это образ жизни. И многие не задумываются о том, что в принципе их можно назвать волонтерами. Сегодня будут давать разграничения этого- волонтерство- это тренд или же образ жизни.

Тех, кто от всей души делает добрые дела, с каждым годом становится всё больше. Сейчас в штабе городских волонтёров насчитывается порядка 1000 активистов.

Жанель Бисенбаева