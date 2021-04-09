К 9 мая городской совет ветеранов передали челлендж ВПК «Жас Сарбаз»

Новости МТРК

21:50 9 Апреля 2021

История в актовом зале библиотеки буквально оживает на глазах. О разведчиках детям рассказывает тот, кто сам работал у врага под носом, добывал ценную информацию. Слушая Николая Дёмина, можно и не заметить, как пролетает время. Ветеран вспоминает, в августе 43-ого 17-летним юношей на полгода ушел в армию, потом попал во взвод полковой разведки. Никогда не забудет освобождение одного из северных городов Литвы — Шауляй. Там на глазах Николая Ивановича погиб его командир, позже он и сам получил первое ранение.

Николай Дёмин — ветеран Великой Отечественной войны:

— Пламя большое, всё горит. За городом — обстрел. Упали, бежим, опять упали. Как снаряд упал, очнулся, всё в крови. Автомат в руке держу. На лейтенанта посмотрел, а у него полголовы снесло осколком.

Свидетелей той истории, к сожалению, с каждым годом становится всё меньше. Стираются лица на фотографиях, стихают шаги, рассыпаются от ветхости письма. Поколению нашего времени повезло. Историю Великой Отечественной нам удаётся услышать прямиком из уст очевидцев. Чтобы сохранить её без искажений, и организовывают подобные мероприятия.

Айслу Омарова — заведующая отделом центральной городской библиотеки им. И.П. Шухова:

— Центральная городская библиотека им. Шухова совместно с городским советом ветеранов проводим мероприятие ко дню Победы. Городской совет ветеранов передаёт челлендж военно-патриотическому клубу «Жас Сарбаз». Память должна быть не только в книгах, но и в сознании подрастающего поколения.

Посмотрев выступления ребят, ветераны на миг увидели себя. Такие же юные, неопытные, но отважные. Сегодня в военно-патриотическом клубе «Жас Сарбаз» воспитываются 150 детей из различных школ города.

 

 

 

Анастасия Остертак

 

 

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