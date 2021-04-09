До перелива Сергеевского водохранилища остаётся почти метр

ДЧС, Паводок

21:57 9 Апреля 2021

На этой неделе идет интенсивное снеготаяние, что привело к образованию переливов на автотрассах в двух районах области. Но, поводов для беспокойства нет, говорят спасатели. ЧС-ники держат ситуацию на контроле.

Мурат Кангужинов — заместитель начальника ДЧС СКО:

— В районе Шал акына на автодороге республиканского значения «Волошенка -Сергеевка-Тимирязево», возле с. Каратау произошёл перелив через дорожное полотно. Длина его составляет 45 м, высота около 15 см.

Такая же ситуация в Есильском районе. На автодороге областного значения «Покровка-Корнеевка-Горное» образовался перелив через полотно. Его длина составила 30 метров. Но, уже утром в пятницу поток воды уменьшился на 10 метров. Проезжают и грузовые, и легковые автомобили. Наряду с этим поступают сообщения о подтоплениях дорог в сёлах.

Мурат Кангужинов — заместитель начальника ДЧС СКО:

— У нас в департаменте развернут оперативный штаб. Вчера было отработано 19 заявок, где-то работали мотопомпы, производились работы экскаваторами по отводу талых вод. Работы у нас проводятся.  Идет активная вырубка кустарников, прочистка арыков, канав. Также, у нас налажено взаимодействие с Казгидрометом.

Продолжают вскрываться и малые реки, вода из которых течёт сначала в реку Есиль и затем попадает в Сергеевское водохранилище. Уровень последнего сейчас составляет 705 см. До перелива остается почти метр. В целом, обстановка в регионе стабильная. Случаев подтопления жилых домов и населённых пунктов пока не зарегистрировано. Спасатели круглосуточно мониторят уровень воды в реках и озёрах.

 

 

 

 

 

 

Алишер Ашимов

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