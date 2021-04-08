Почти 22 тысячи квартир сдадут в СКО за 5 лет

Свыше сотни домов и социальных объектов. За 26 лет ТОО «Основание» сделало себе внушительный каталог работ. Начинали с небольших многоэтажек, сейчас строят 4 крупных многоквартирных дома, совсем скоро приступят к возведению ещё двух. Объёмы работ растут с каждым годом. Ещё больше стройплощадок развернётся в рамках комплексного плана развития области в ближайшие пять лет. За это время в СК сдадут почти 22 тысячи квартир.



Сергей Тимофеев, председатель координационного совета Ассоциации строителей СКО, директор ТОО «Основание»:

— Нас, строителей, это, конечно, радует. Потому что мы обеспечены работой на многие годы. Но, с другой стороны, это и большая ответственность. Нам многое предстоит сделать для того, чтобы эти планы воплотились в жизнь.

А именно решить вопрос со стройматериалами. Даже песок приходится завозить из других регионов. В нашей области этот стройматериал есть, но в отдалённых районах. Везти его в Петропавловск не выгодно из-за логистики. Рядом с областным центром карьеров нет. Есть и проблема с кирпичом. Последние годы местные стройкомпании покупали его у Кокшетауского завода.

Сергей Тимофеев, председатель координационного совета Ассоциации строителей СКО, директор ТОО «Основание»:

— Прошлый год у нас практически все строительные предприятия в 1,5-2 раза увеличили свои объёмы. Кокшетауский завод перестал нам давать кирпич, потому что они свои объёмы закрывают. И мы вынуждены брать из Астаны, России. Объёмы стали расти, мы сразу ощутили какие у нас слабые места. Это кирпич, железобетон, песок. С этими вопросами надо в ближайшие месяцы, даже не годы, начинать работать.



Проблему с кирпичом должен решить завод по производству этого стройматериала, который сейчас возводят в Кызылжарском районе. Он поможет стройкомпаниям справиться с огромным количеством работ.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Больше квартир и домов! В рамках комплексного плана в ближайшие 5 лет в регионе сдадут 2 млн 300 тысяч квадратных метров жилья. Полмиллиона квадратов из них будут доступны для социально-уязвимой категории. Облик Петропавловска значительно изменится. Ведь возводить будут не только жильё, но и ряд социальных объектов.

А именно построят областную многопрофильную больницу и 47 медицинских объектов в сёлах и райцентрах. Также планируется строительство 16 школ и коррекционной школы-интерната для детей с особыми образовательными потребностями на 400 мест.

Айгерим Мукашева