Волонтёры продолжают оказывать помощь нуждающимся

Людмила Климович- жительница г.Петропавловска:

— Живу одна, дети живут в России. И в этом году такая снежная зима, что я не справляюсь с обязанностями хозяйки дома. Для меня вся физическая работа для меня кажется тяжкой.

Два года назад Людмила Климович повредила ногу. После серьёзной травмы 66-летней пенсионерке трудно справляться с домашними хлопотами. Вызываются помочь ей в этом неравнодушные люди- волонтёры.

Пока парни кидают снег со двора, Марина Першуткина наводит порядок в доме. В составе добровольцев девушка уже два года. Говорит, раньше волонтёрство совмещала с учёбой. Сейчас же этому делу хочет уделить всё свое время.

Марина Першуткина- волонтёр:

— Я этим решила заниматься в свободное время. То есть сейчас я уже закончила учебу, и у меня появилось время помогать людям нашего города.

На просьбу о помощи волонтеры реагируют быстро. Так, с начала года активисты расчистили порядка 500 придомовых участков. Сегодня в области насчитывается более 500 добровольцев. И их ряды с каждым днём растут.

Жанель Бисенбаевой