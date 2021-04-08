У антикоррупционной службы СКО стало больше полномочий

Новости МТРК

21:56 8 Апреля 2021

А именно по шести коррупционным составам, семи статьям, связанным с посягательством на институты государственной власти, также по правонарушениям, которые имеют отношение к предпринимательской деятельности. Сейчас североказахстанские борцы с коррупцией сопровождают 30 бизнес -проектов на общую сумму 200 млрд тг. В прошлом году они выявили 12 фактов незаконного вмешательства в них. Возвращаясь к теме административных штрафов антикоррупционной службы, то они варьируются от 600 тысяч до 4,5 млн тенге. Специалисты привели конкретные примеры.

Жаркын Галымов, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— За предоставление вознаграждений, подарков или льгот физические лица понесут наказание по ст.676 КоАП в виде штрафа размером 200 МРП, это почти 600 тыс. тг. А если же такое вознаграждение или подарок будет исходить со стороны юридического лица, то такое деяние будет квалифицироваться по ст.678 КоАП, и здесь уже штраф возрастает до 700 МРП, это свыше 2 млн тг. При повторном совершении такого правонарушения в течение года юридическое лицо заплатит в два раза больше — 1500 МРП или 4,5 мл.н тг.

 

 

 

Дарья Пышмынцева

 

Читайте также

Обследования по трем видам рака входят в пакет ОСМС
C 1 апреля за услуги вывоза мусора платить будет каждый житель Рабочего поселка
Турецкие инвесторы вложили 115 млрд тенге в строительство больницы в СКО
Как встречают наурыз в семье полицейских
В Петропавловске прошло заседание общественного совета
Годы независимости глазами Почётного гражданина СКО К.Калиева
МТРК принял «вызов» от журналистов телеканала «Кызылжар»
Аким области Кумар Аксакалов раскритиковал работу некоторых аграриев района М.Жумабаева
Глава региона Кумар Аксакалов посетил район М.Жумабаева
За 6 дней полицейские СК поймали 32 пьяных водителей
У безработного горожанина изъяли свыше 560 разовых доз наркотиков
Наградили участников конкурса «Караван доброты»