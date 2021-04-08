У антикоррупционной службы СКО стало больше полномочий

А именно по шести коррупционным составам, семи статьям, связанным с посягательством на институты государственной власти, также по правонарушениям, которые имеют отношение к предпринимательской деятельности. Сейчас североказахстанские борцы с коррупцией сопровождают 30 бизнес -проектов на общую сумму 200 млрд тг. В прошлом году они выявили 12 фактов незаконного вмешательства в них. Возвращаясь к теме административных штрафов антикоррупционной службы, то они варьируются от 600 тысяч до 4,5 млн тенге. Специалисты привели конкретные примеры.

Жаркын Галымов, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— За предоставление вознаграждений, подарков или льгот физические лица понесут наказание по ст.676 КоАП в виде штрафа размером 200 МРП, это почти 600 тыс. тг. А если же такое вознаграждение или подарок будет исходить со стороны юридического лица, то такое деяние будет квалифицироваться по ст.678 КоАП, и здесь уже штраф возрастает до 700 МРП, это свыше 2 млн тг. При повторном совершении такого правонарушения в течение года юридическое лицо заплатит в два раза больше — 1500 МРП или 4,5 мл.н тг.

Дарья Пышмынцева