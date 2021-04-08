Пеликаны временно поселились на свалке в Аккайынском районе

Один из них прислал в популярную социальную сеть видео с пеликанами, снятое в с.Смирново, Аккайынского района. В качестве места временного обитания там они выбрали свалку. В комментариях под видео и фото разгорелся спор о том, кто должен отвечать за диких птиц, которым сейчас, возможно, угрожает опасность.

Олег Беспалов, руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по СКО:

— Пеликан — птица выносливая, обитает не только в СК, у нас она скорее всего остановилась ненадолго. Питаются они только рыбой, мусор есть не будут. Ситуация находится под контролем службы охраны Аккайынского района, чтобы пеликанов никто не обидел и при необходимости ее сотрудники будут их кормить.



Дарья Пышмынцева