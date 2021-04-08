Депутаты Мажилиса одобрили законпроект о земельном реформе страны

Ералы Тугжанов, заместитель Премьер-министра РК:

— В социальных сетях всё ещё есть отдельные недоразумения. Пользуясь неосведомленностью людей, кто-то может преднамеренно распространять ложные слухи. Поэтому скажу ещё раз: принято чёткое решение о том, что земля не будет передана иностранцам. Глава государства в этом вопросе поставил точку.

Реформы Земельного кодекса страны назревали давно. Инициативу Касым-Жомарта Токаева единогласно поддержали депутаты. На законодательном уровне планируется ввести запрет на продажу и сдачу в аренду сельхозземель иностранцам, а вместе с ними зарубежным компаниям. В список вошли кандасы, не получившие казахстанское гражданство.

Бахытжан Бекиш, заместитель руководителя управления земельной инспекции СКО:

— Право временного землепользования участками сельхозначения, предоставленных до 1 июля 2016 года на правах аренды иностранцам, лицам без гражданства, зарубежным компаниям, научным центрам с международным участием, а также кандасам, не получивших гражданство, действует до окончания срока действия договора аренды и не подлежит продлению на новый срок.



После внедрения законопроекта утвердят и предельные размеры участков сельхозназначения, которые будут сдаваться соотечественникам на временное пользование. Народные избранники предложили вернуть независимый госнадзор, контролирующий и ведущий охрану земель. Работа выстроена по простому и вполне понятному принципу «центр-область-район». С 2014 года, к слову, эти функции лежат на плечах местных властей.

Бахытжан Бекиш, заместитель руководителя управления земельной инспекции СКО:

— Подчиняться будет Комитету при министерстве сельского хозяйства. Конфликта интересов не будет. МИО будут предоставлять земли, а контролем будет заниматься центральный исполнительный орган. С 2015 по 2020 годы в СК было выявлено 1,8 миллионов гектаров неиспользуемых земель. По результатам вовлечено в сельхозоборот за 5 лет — 1,4 миллиона гектаров. Сейчас находятся в работе МИО 253 тысячи гектаров.



Для эффективной борьбы с теми, кто используют земли не по целевому назначению, введут жёсткие меры. Срок изъятия нерационально используемых земель сократят с 3 лет до 1 года.

Абай Альжанов