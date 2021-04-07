Психологи обсудили влияние пандемии коронавируса на североказахстанцев

Здравоохранение

20:26 7 Апреля 2021

Постковидная депрессия, психологические трудности, связанные с работой на удаленке, сложности самоизоляции. В Петропавловске состоялся семинар для экспертов в области ментального здоровья. Его участники обсудили влияние пандемии коронавируса на североказахстанцев.

Павел Моисеев, руководитель психологической службы СКУ им. М.Козыбаева:

— Выявлено влияние вируса на когнитивные функции организма, на замедление процессов мышления, памяти, внимания, что, непосредственно влияет на продуктивность деятельности, как личности в период его работы, так и отражается на качестве жизни в процессе даже бытовой деятельности.

Как показала практика местных врачей — психологов, ментальное здоровье североказахстанцев, если не сломала, но сильно надломила удаленка. Работа из дома подошла далеко не всем. Трудиться также эффективно в родных стенах для многих из них оказалось просто не под силу. При этом все мы знаем, к чему приводят любые действия через «не хочу» и» не могу». Мозг, по словам специалистов, не обманешь, рано или поздно он сломает искусно выстроенные нами иллюзии спокойствия и гармонии и возьмет свое. Психологи, причем не, только местные, но и международные, пришли к выводу, что плохо не только физически, но и психологически быстро начинали себя чувствовать больные COVID-19 или те, кто поборол коварный вирус.

Любовь Богданова, психолог первичного центра психического здоровья поликлиники №1, г.Петропавловска:

— После перенесенного заболевания все отмечают слабость, плохое самочувствие, плаксивость. Каждый говорил, что был активным и здоровым, а тут потерял какой-то смысл жизни, жизнелюбие.

Не потерять его, сидя на изоляции, например, очень не просто. Минимум контактов со знакомыми и близкими плюс общее плохое самочувствие, отсутствие возможности полноценно контактировать с внешним миром. Негативные эмоции накладываются одни на другие. Нередко к психологам североказахстанцы приходят с, так называемой, постковидной депрессией. И лечить ее приходиться специальными медикаментами. Главный совет местных экспертов, которые следят за ментальным здоровьем, не запускать его и не бояться обращаться за помощью к специалистам. Заботиться и помогать себе не стыдно.

Дарья Пышмынцева

 

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