В Петропавловске идут работы по благоустройству

С начала апреля в областном центре приступили к благоустройству парков. Ремонтируют скамейки, светильники, урны. Ответственные за работу — специалисты коммунального предприятия «Аварийная служба».

— Очень приятно, что наводят красоту в городе. Город преображается в лучшую сторону. Спасибо нашему руководству.



— Мы приехали из района в город. Мы видим улучшения. Город преобразился, стал красивее, чище. По интернету видим, как ночной Петропавловск, стал красивый.



— Хочу сказать, что наш город изменился в лучшую сторону. Стало намного чище, люди стали культурнее. А то, что красят лавочки, ухаживают за городом — это прекрасно. Мы видим, что идет работа. Видим, что у нас в городе работа постоянно двигается.

С приходом тёплых дней в парках и скверах можно увидеть не только гуляющих горожан, но и работающих коммунальщиков. Последние после зимы приводят в порядок общественные места: ремонтируют скамейки, урны и светильники. Сегодня вышли в парк Первого Президента.

Владимир Бацанов — заместитель директора ПК «Аварийная служба»:



— Работы производим по улице Конституции Казахстана, в парке Первого Президента. В планах подготовить скверы, парки, которые относятся к 9 мая, то есть, парк Победы, сквер 314-ой стрелковой дивизии и так далее. Просьба будет ко всем горожанам, относится более бережно к нашим объектам, где мы отдыхаем.

За благоустройство города сотрудники предприятия принялись в начале апреля. Трудятся с 9 утра до 18.00 вечера. Заняты будут весь теплый сезон. Рабочие, кстати, отмечают снижение фактов вандализма. Всё благодаря установленным камерам видеонаблюдения.

Алишер Ашимов