Программа «Енбек» позволяет предпринимателям расширять свой бизнес

Предпринимателей, которые получают помощь от государства и развивают свое дело, в регионе становится больше. Почти 800 человек получили в прошлом году финансовую поддержку на сумму почти 4 млрд тенге. Из них 104 проекта приходятся на Тайыншинский район.

Повышают иммунитет, способствуют лечению анемии, сильных головных болей и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Все это о пользе перепелиных яиц. Предприниматель из Тайыншинского района Евгений Дмитриев долго раздумывал, какое направление в бизнесе выбрать. В итоге решил заняться птицеводством. На этом рынке он уже 6 лет.

Евгений Дмитриев, директор ИП «Дмитриев Е.В.», Тайыншинский район:



— Мы начинали с нуля. У нас ничего не было, с маленького помещения начинали 3 на 3 квадратных метров. Начинали с ведра яиц, из Караганды привезли инкубационные яйца. Потом потихоньку, по чуть-чуть раскрутились. Прошел обучение по программе «Бастау», дали нам безвозмездный грант в размере 3 млн тенге на ведение бизнеса. На эти деньги построил здание для птицы с общей вместимостью около 6 тысяч голов.

Перепела — птицы неприхотливые. Благодаря высокой температуре тела, которая достигает 42 градусов, устойчивы к различным инфекциям.

Сегодня в хозяйстве около 3 тысяч пернатых. Это все благодаря финансовой поддержке по программе «Игілік». В 2019-м мужчина оформил кредит в размере 3 млн тенге. На данный момент предприниматель планирует увеличить поголовье до максимума уже своими силами.

Евгений Дмитриев, директор ИП «Дмитриев Е.В.», Тайыншинский район:

— Сейчас мы собираем почти 2 тысячи яиц в день. Планируем дойти до 3-3,5 тысяч уже в этом году к зиме. Сейчас яйцо поставляем в Петропавловск и по Кокшетау у нас тоже есть точки. Есть выход на столицу, мы и раньше туда яйцо тоже отправляли.

Ермек Жунусов тоже воспользовался господдержкой. В прошлом году по программе «Развитие животноводства» мужчина получил 3 млн кредитных средств и закупил 60 овец. Из них 10 — гиссарской породы, а остальные- обычной. За год поголовье увеличилось вдвое.

Ермек Жунусов, директор ИП «Ермек», Тайыншинский район:

— Вот у меня сестрёнка, вместе мы работаем, посеем вместе , а среди лета отпускаем их в табун. Расширяться будем еще дальше, хотим держать до 300 голов. Выгодно их держать. У нас свой есть коммерсанты, к нам приезжают и забирают оптом.

Число предпринимателей, которые получают помощь от государства и развивают свое дело, в регионе растет. В прошлом году в областном филиале фонда финансовой поддержки сельского хозяйства профинансировали 767 проектов на общую сумму 3,8 млрд тенге.

Елнур Сыздыков, кредитный менеджер СКОФ АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»:

— В текущем году профинансировано 78 проектов на сумму 600 млн. тенге. План на 2021 год составляет 3,0 млрд. тенге, в рамках программы «Еңбек» — 1,7 млрд. тенге, в том числе на финансирование предпринимателей города Петропавловска — 587 млн. тенге. Выделение данных средств запланировано на май-июнь месяца текущего года.

В рамках программы «»Еңбек» идет кредитование по таким направлениям, как хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, развитие растениеводства, предпринимательской деятельности и животноводства. По оценкам экспертов, последнее пользуется популярностью у североказахстанцев.

Анастасия Остертак