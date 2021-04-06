Министерство здравоохранения увеличило объемы поставок вакцин от коронавируса в регионы.

Здравоохранение

21:10 6 Апреля 2021

Поставка двух миллионов доз ожидается в апреле.

Это позволит охватить свыше 23 процентов людей. В первом полугодии планируется поступление более 6 миллионов доз вакцин. Такие объёмы позволят максимально расширить контингент, подлежащий вакцинации против COVID-19, и доступность лицам, желающим привиться на безвозмездной основе.

Алексей Цой — министр здравоохранения РК:


— С учетом действующей эпидситуации в апреле увеличены объемы поставок вакцин в Нур-Султан до 284 тысяч, Алматы — 464 тысячи, Шымкент — 172 тысячи, Алматинская область — 232 тысячи, Карагандинская область — 217 тысяч доз. Для проведения вакцинации в организованных коллективах и местах массового скопления людей будут задействованы передвижные прививочные пункты.

Алишер Ашимов

 

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