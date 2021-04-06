Кто вошёл в список льготников на использование платных дорог

Льготы на использование платных дорог планируют расширить в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития страны.

В категорию лиц с бесплатным проездом планируется включить ветеранов ВОВ и лиц, приравненных к ним. Освобождены от оплаты за проезд по платным участкам республиканских дорог автобусы, кареты скорых медицинских, противопожарных и аварийно-спасательных служб, а также патрульная полиция и военная техника. Проект закона находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента страны.

Жанель Бисенбаева