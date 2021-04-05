Годы независимости глазами Почётного гражданина СКО К.Калиева

Кудайберген Калиев, Почётный гражданин СКО:

— Наши предки об этом думали, воевали, сколько было жертв. Ханы, бии, герои, батыры. И вот объявили независимой РК. Это была гордость. Это была радость.

А ещё огромная ответственность. Решения, принятые в первые годы независимости, повлияли на дальнейшую судьбу страны и каждого казахстанца. Цена промахов высока. С момента развала СССР практически все экономические связи были разорваны. Поставок нет, легкая и тяжёлая промышленность встали. Ставку на севере Казахстана сделали на сельское хозяйство. Эта отрасль должна была стать тем, спасательным кругом, за который ухватится экономика региона, а в дальнейшем и другие сферы. В сельском хозяйстве начали менять привычный уклад.

Кудайберген Калиев, Почётный гражданин СКО:

— Поступило жёсткое задание. Совхозов и колхозов, чтобы не было. На их месте надо организовать КХ, ФХ, ТОО, то есть частные хозяйства. Для этого надо было наше самое главное богатство — земли распределить. Этим вопросом мы занимались.



Началась кропотливая работа по расчету и выдаче паёв в каждом районе. При этом сделали запас для инвесторов. Верили, что найдутся бизнесмены, которые увидят потенциал североказахстанских полей. И такие были, хоть поначалу и совсем немного. Параллельно с этим рыночную экономику осваивали и местные аграрии. Легче было бережливым хозяевам, у которых и запасы ГСМ сохранили, и семена. Остальным помогали. Не без трудностей, конечно, поля засеяли. После сбор урожая показал, кто и как поработал. А ещё открыл некоторых аграриев не с самой лучшей стороны.

Кудайберген Калиев, Почётный гражданин СКО:

— Они не оправдали наши надежды, но самое главное надежды тех сельчан, которые сказали: «Наш директор хороший! Мы все паи отдаём ему». Есть ряд хозяйств, которым вот так доверили, а в последующем они продали весь скот: и свиней, и лошадей. А потом сами уехали в Россию.

Время было сложное, воспоминает Кудайберген Калиев. Труднее только период присоединения Кокшетауской области к нашей. Это произошло на пороге посевной. К нашим 4 млн га прибавились ещё 5,5 соседских. Заново рассчитывали ГСМ и семена, знакомились, помогали друг другу. Вместе удержали планку и засеяли не хуже показателей прошлых лет. К тому моменту, сознание сельчан и аграриев уже изменилось. Сельхозруководителю доверили землю, значит, он отвечает за урожай и качество жизни своих работников. К этому убеждению, хоть и со скрипом, но пришли.



Кудайберген Калиев, Почётный гражданин СКО:

— Государство, конечно, поможет. Но в то время тоже особо ничего не было. Надо было самим трудиться, не лениться. На СК земле всё можно вырастить. Нам это всё-таки удалось. В первое время недопонимание, зачем мне это нужно? Приходилось ездить по каждому району, убеждать, объяснять, что нет возврата назад, только вперед. Рыночная экономика — никуда не денешься.

После это поняли и остальные. За годы независимости сельское хозяйство региона прошло огромный путь со множеством трудностей, но ещё больше было достижений. Развитие агротехнологий, улучшение качества семян, новая высокопроизводительная техника. По итогу именно отрасль сельского хозяйства вытащила СК из кризиса и поставила на ноги экономику. Впереди теперь путь аграрно-индустриальный.

Айгерим Мукашева