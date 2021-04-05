Сколько дней североказахстанцы отдохнут в мае

18 рабочих дней и 13 выходных. Официальный портал «Электронного правительства» опубликовал данные о том, как казахстанцы будут отдыхать на майские праздники.

1 мая мы отметим день единства народа нашей страны. Уикенд растянется на первое, второе и третье числа. Примечательно, что если государственный праздник выпадает на субботу или воскресенье, то выходные продлеваются на один день. 7 мая — День защитника Отечества. За ним 8 числа будет суббота, а значит дополнительный день, чтобы перевести дух и набраться сил. В честь Дня Победы казахстанцы отдохнут 9 и 10 мая. Всего во втором весеннем месяце ожидается 13 выходных. При шестидневной рабочей неделе — 11.

Дарья Пышмынцева