Разыскиваемого на территории России североказахстанца задержали на Родине

28-летний житель района Шал акына подозревается в совершении ДТП, в результате которого пострадал человек. Пытаясь избежать ответственности, сельчанин покинул республику, и его объявили в межгосударственный розыск. «Застать врасплох» североказахстанца стражам порядка удалось при проверке документов на трассе «Петропавловск — Ишим». Как оказалось, мужчина хотел вновь пересечь границу соседней страны. Сейчас задержанного опрашивают полицейские, инициатору, а именно МВД РФ по Челябинской области, направили уведомление.

Ерлан Мадиев — командир БПП ДП СКО:

— С начала года сотрудники батальона задержали по ориентировкам 15 лиц, а также одного человека, находившегося в межгосударственном розыске. Выявлены 39 водителей, в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, за 3 месяца патрульные полицейские приняли участие в раскрытии 2 преступлений, выявили 58 фактов незаконной перевозки запрещенных предметов и товаров без сопроводительных документов. Из них 13 фактов перевозки мясной продукции и столько же — перевозки живого скота.

Жанель Бисенбаева