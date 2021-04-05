Именитый североказахстанский велогонщик Алексей Луценко вновь заявил о себе

Наш земляк стал призёром престижного первенства Старого Света «Гран-при Мигеля Индурайна». Однодневная велогонка прошла 3 апреля в Испании. Участники состязания преодолевали путь длиной в 203 километра. Чтобы добраться до финиша, спортсменам понадобилось больше 5 часов. К нему Алексей Луценко пришёл вторым. Североказахстанец уступил испанцу Алехандро Вальверде 6 секунд. Замкнул тройку лидеров другой испанец Луис Леон Санчес. Наш спортсмен стал первым в истории казахстанцем, которому удалось подняться на пьедестал почёта данного первенства.

Алексей Луценко, гонщик команды Astana-Premier Tech:



— Я неплохо восстановился после своего падения на «Париж-Ницце» и с тех пор проделал большой объем работы, чтобы вновь выйти на хороший уровень формы к этому этапу сезона. Я ещё на пути в своей подготовке к Арденнским «классикам», но на данный момент чувствую себя достаточно хорошо и, думаю, мне удалось провести неплохой гоночный день. Немного тяжело было на первой половине дистанции, но позднее я почувствовал себя намного лучше, так что к решающим событиям был уже впереди. Доволен своим выступлением и теперь настраиваюсь на следующую неделю, когда пройдет «Тур Страны Басков».



Абай Альжанов