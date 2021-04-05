Именитый североказахстанский велогонщик Алексей Луценко вновь заявил о себе

Спорт

21:27 5 Апреля 2021

Наш земляк стал призёром престижного первенства Старого Света «Гран-при Мигеля Индурайна». Однодневная велогонка прошла 3 апреля в Испании. Участники состязания преодолевали путь длиной в 203 километра. Чтобы добраться до финиша, спортсменам понадобилось больше 5 часов. К нему Алексей Луценко пришёл вторым. Североказахстанец уступил испанцу Алехандро Вальверде 6 секунд. Замкнул тройку лидеров другой испанец Луис Леон Санчес. Наш спортсмен стал первым в истории казахстанцем, которому удалось подняться на пьедестал почёта данного первенства.

Алексей Луценко, гонщик команды Astana-Premier Tech:

— Я неплохо восстановился после своего падения на «Париж-Ницце» и с тех пор проделал большой объем работы, чтобы вновь выйти на хороший уровень формы к этому этапу сезона. Я ещё на пути в своей подготовке к Арденнским «классикам», но на данный момент чувствую себя достаточно хорошо и, думаю, мне удалось провести неплохой гоночный день. Немного тяжело было на первой половине дистанции, но позднее я почувствовал себя намного лучше, так что к решающим событиям был уже впереди. Доволен своим выступлением и теперь настраиваюсь на следующую неделю, когда пройдет «Тур Страны Басков».

 

 

 

Абай Альжанов

Читайте также

В Петропавловске прошёл республиканский турнир по қазақ күресі имени Кожаберген Жырау
В Петропаловске прошел открытый городской турнир по бильярдному спорту среди ветеранов
Курсант военного института национальной гвардии РК Мадияр Жумагулов завоевал золотую медаль на первенстве страны по рукопашному бою
Североказахстанец Нуркожа Кайпанов завоевал бронзу на турнире в Риме
Активисты Ассоциации боевых искусств оказали помощь нуждающимся семьям
Соревнования по лыжным гонкам проходят в рамках Х зимней гимназиады среди школьников
Турнир по хоккею среди госслужащих и представителей силовых структур прошел в СК
В СКУ им. М.Козыбаева стартовал республиканский турнир по қазақ күресі
Юные каратисты вернулись с медалями
Североказахстанские волейболистки вошли в топ-3 лучших команд страны
В Петропавловске прошли первые игры плей-офф чемпионата страны по хоккею
В Петропавловске прошло первенство области по баскетболу