895 человек получили укол здоровья в городской поликлинике №1

Главная цель массовой добровольной вакцинации — создание коллективного иммунитета. Такого, при котором казахстанцы, в том числе и жители северного региона смогут вернуться к простым будням, которые были до пандемии. Первый шаг к ним сделали работники в белых халатах и педагоги. В городской поликлинике №1 параллельно, пусть и не очень активно, вакцинировали людей с хроническими заболеваниями. Тех, что захотели защитить себя и своих близких.

Лидия Соколова, врач общей практики городской поликлиники №1:

— У нас два прививочных кабинета в поликлинике. Прививаем мы всех желающих. Если хочет привиться население, то предварительно оно может позвонить по телефону 62-62-26, добавочный номер 342, либо обратиться к мед. персоналу по участку. Записаться на прививку, и мы уже вызовем на определенную дату.



За несколько месяцев укол здоровья в городской поликлинике №1 получили 895 человек. 168-ми из них уже поставили оба компонента вакцины. Между ними делается перерыв в 21 день. Еще неделя дается, тем, кто в назначенную дату, по тем или иным причинам, не попал в прививочный пункт. Дорога к нему закрыта людям, которые не смогли пройти стандартный осмотр у терапевта, соответственно не получили допуск на вакцинацию. Медики постоянно напоминают пациентам, о противопоказаниях к ней.



Лидия Соколова, врач общей практики городской поликлиники №1:

— Наличие беременности либо задержки менструации в течение ближайшего месяца, если женщина потенциально беременна. В период лактации, если во время осмотра выявилась температура выше 37 градусов, тоже вакцинация откладывается, если пациент накануне болел ОРВИ две недели.

Для безопасности врачи откажут в вакцинации и тем североказахстанцам, которые переболели коронавирусной инфекцией, но полгода с этого момента еще не прошло. Укол здоровья в городской поликлинике № 1 при отсутствии противопоказаний можно получить абсолютно бесплатно.

Дарья Пышмынцева